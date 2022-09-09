انت الان تتابع خبر المرور تنشر موقفاً بحوادث السير خلال اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "حادث اصطدام بين مركبتين الاولى نوع هونداي إلنترا والثانية نوع اوبترا، وقع في شارع فلسطين تقاطع السايلو بجانب الرصافة من بغداد"، مبيناً أن سبب الحادث هو "السرعة الشديدة وعدم الانتباه ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص".



وأشارت إلى وقوع "حادث اصطدام في قضاء علي الشرقي بمحافظة ميسان بين مركبتين الاولى اجرة و الثانية نوع دراجة نارية؛ بسبب الاستدارة المفاجئة والخاطئة مما أدى إلى اصابة شخصين".

