شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يشكر الرئيس السيسى لاستمرار الإفراجات تحت مظلة لجنة العفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب حماة الوطن بقرار لجنة العفو الرئاسى، التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإفراج عن دفعة جديدة من محبوسين احتياطيًا، بعد دراسة حالاتهم.

وتوجه الحزب بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، على دعمه المستمر لإنهاء ملف المحبوسين، من خلال إعادة تفعيل أعمال لجنة العفو الرئاسي، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية وأعضاء لجنة العفو فى هذا الملف.

الجدير بالذكر أن أعضاء لجنة العفو الرئاسي تقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر في نهو ملف المحبوسين، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام، كما توجهة أعضاء اللجنة بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.