بـ330 مليون جنيه.. وزير الإسكان يتفقد مشروعات المياه والصرف في شرم الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، جولة بمدينة شرم الشيخ لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة جنوب سيناء بتكلفة 330 مليون جنيه، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وقطاع المرافق، وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

وتفقد وزير الإسكان خلال الجولة مشروع خزانات المياه الإستراتيجية، بسعة 80ألف متر مكعب، بتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه، لخدمة 40 ألف نسمة، وبلغت نسبة تنفيذ بها 90%، وتضم 6 خزانات، بسعة 10 آلاف متر مكعب للخزان الواحد، كما تضم خزانين آخرين جرى الإنتهاء منهم، و خط مياه قطر 450 مليمتر، بطول نحو 16 كيلو متر.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي ، والمقرر أن يعمل بطاقة 7500 متر مكعب في اليوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، لخدمة 20ألف نسمة.

واستمع الوزير، إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع، وموقفه التنفيذي، من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي أوضح أن التنفيذ الفعلي للمشروع بدأ في 20 يونيو الماضي، ومن المقرر الانتهاء من النموذج الأول، في شهر أكتوبر المقبل.

وأكد وزير الإسكان أن الزيارة هدفها الاطمئنان على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، وجودة الخدمة المقدمة، استعدادًا لتنظيم مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.