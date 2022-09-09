بايدن يعلن عزمه حضور جنازة الملكة اليزابيث الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يعتزم حضور جنازة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية أمس الخميس، بعد تدهور حالتها الصحية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعرب الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الجمعة، في أول خطاب له بعد تنصيبه، عن حزنه "العميق" لوفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، واصفاً إياها بأنها كانت "طوال حياتها مصدر إلهام ومثال لي ولجميع أفراد عائلتي".

وأضاف تشارلز الثالث: "نحن مدينون لها بأهم دين يمكن أن يكون لدى أي أسرة تجاه أمها بسبب حبها وعاطفتها وتوجيهها وتفهمها ومثالها".

وتابع: "إلى جانب حزني الشخصي الذي تشعر به جميع أفراد عائلتي، فإننا نتشارك أيضاً مع العديد منكم في المملكة المتحدة، وجميع البلدان التي كانت الملكة فيها على رأس الدولة، في الكومنولث وفي جميع أنحاء العالم، شعوراً عميقاً بالامتنان لأكثر من 70 عاماً كانت والدتي خلالها ملكة، خدمت شعوب العديد من الدول"، مجددا الوعد "بخدمة الأمة مدى الحياة".