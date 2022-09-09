وزير دفاع تونس: الولايات المتحدة شريكة مميزة لبلادنا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع التونسي عماد مميش أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك مميز لبلاده باعتبار العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، منوهًا بأهمية دعمها لتونس في مجال التكوين والتدريب، معبرًا عن أمله في مزيد دعم التعاون العسكري، لا سيما في مجال بناء وتطوير القدرات العملياتية وتبادل الخبرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية أن ذلك جاء خلال لقاء مميش، اليوم /الجمعة/ بمقر الوزارة نائبة كاتب الدولة لجيش الطيران الأمريكي السيدة Kelly L.SEYBOLT.

وعبرت كاتبة الدولة للقوات الجوية الأمريكية عن فخرها واعتزازها بمتانة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين بما يخدم مصلحة البلدين، مؤكدة التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة التعاون مع المؤسسة العسكرية التونسية، وذلك بتكثيف التمارين المشتركة وتوفير المساعدة الفنية والتجهيزات والمعدات المتلائمة مع التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وثمنت المسئولة الأمريكية ،خلال اللقاء، تواجد المرأة التونسية بصفوف جيش الطيران في جميع الاختصاصات واضطلاعها بمهام تتماشى مع مؤهلاتها العسكرية والقيادية، إضافة إلى مشاركتها ضمن جميع المهمات العملياتية وفي مهام حفظ السلام المنضوية تحت راية الأمم المتحدة.