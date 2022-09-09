قطع مياه الشرب عن "الوليدية ومنقباد" فى أسيوط لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن قطع المياه عن منطقة الوليدية وقرية منقباد لمدة 6 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة 11.30 من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 من صباح غد السبت.

وقالت شركة المياه في بيان لها اليوم الجمعة، إن سبب الانقطاع نظًرا لاستكمال الأعمال والانتهاء من أعمال تأهيل شبكة المصافي في محطة رفع صرف صحي الوليدية.

وأضاف المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن شركة المياه تخطر المواطنين بمواعيد البدء فى الأعمال التنفيذية طبقًا للإجراءات الاستباقية المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، حتى يتمكن الأهالى بمنطقة الوليدية ومنقباد من توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة خروج المحطة من الخدمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، على توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة وبصفة دورية بالمناطق المتأثرة لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع.