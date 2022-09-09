شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليفربول سبب تراجع مستوى محمد صلاح.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - هناك علامات استفهام حول المستوى والأداء الذي يقدمه محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الجاري.

انتقادات لاذعة لمحمد صلاح

تراجع مستوى محمد صلاح في المباريات الماضية، تسبب في مواجهته لسيل من الانتقادات سواء من الجماهير أو نجوم الكرة الإنجليزية.

جون بارنز يوضح سبب تراجع مستوى محمد صلاح

وتحدث النجم الإنجليزي السابق جون بارنز، في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، عن تراجع مستوى صلاح.

وقال: "لم يُسجل محمد صلاح العديد من الأهداف كما يشاء ولكنه يعتاد أيضًا على نظام جديد".

وتابع: "الطريقة التي يلعب بها نونيز تختلف عن فيرمينو وماني، ويجب أنّ يعتاد اللاعبون على هذا النظام".وواصل: "لذا الأمر ليس بهذه البساطة، إذا نظرت إلى إيرلينج هالاند، وكونه النقطة المحورية لتسجيل جميع الأهداف على سبيل المثال، إذا حدث ذلك في ليفربول سيسجل صلاح الكثير من الأهداف، ولكن طريقة الثلاثي الأمامي الآن تغيرت".

وأشار: "الآن بالطبع الثلاثي الأمامي مع نونيز أصبحت طريقة لعبهم مختلفة قليلًا، لذا سيتطلب الأمر بعض الوقت للتعود على طريقة اللعب كما حدث مع ماني في ظل وجود لويس دياز".

وأتم: "محمد صلاح لم يبدأ بالشكل الذي كان يود أن يبدأ به، لكنني مُتأكد أنه سيعود، أنا أراه يتحسّن ومو لاعب رائع بلا شك".