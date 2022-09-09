انت الان تتابع خبر إيران تصدر توجيهاً "هاماً" لزائريها في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير الملحق غلام رضا اباذري، في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "لا ينبغي أن ننسب الضعف إلى العراق فقد أحضر كل ما لديه، لكن عدد الزوار مرتفع جدا والطقس حار والمدن المقدسة ممتلئة".

وأضاف "لنتساعد في تقصير مدة رحلة الأربعین ( 4-5 أيام كحد أقصى)".



وتابع "لتكون مدة الاقامة في كربلاء ليلة واحدة وثم العودة الى الجمهورية الاسلامية بأسرع وقت".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس لجنة الأربعين في ايران، مجيد مير احمدي بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا"، إغلاق جميع الطرق الحدودية المؤدية إلى العراق، قائلاً أن "استمرار الوضع الحالي ينطوي بالتأكيد على مخاطر جسيمة على صحة الزوار"، زاعما ان "أساس القلق هو غياب الاستعدادات والامكانيات لدى الجانب العراقي في سرعة عملية استقبال الزوار وسرعة عملية النقل وعدم كفاية التسهيلات على الجانب الاخر من الحدود فضلا عن ازدحام الزوار في ظل الطقس الحار".

