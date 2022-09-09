انت الان تتابع خبر أمانة بغداد تدعم الأربعينية بأسطول آليات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للامانة، ورد لـ الخليج 365، ان "اكثر من (٤٨) آلية خدمية تخصصية و(٨٠) منتسب تم ارسالهم لمحافظة كربلاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وباشراف من امين بغداد لدعم الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية".وأشارت إلى أنها "ارسلت عجلة انقاذ وحوضية وقود وورشة إدامة و ٣٣ حوضية لنقل الماء و ١٤ كابسة لجمع النفايات بهدف دعم المواكب الحسينية والدوائر الخدمية بمحافظة كربلاء المقدسة عبر تجهيز المياه الصالحة للشرب ورفع النفايات والمخلفات وتقديم الخدمات البلدية للزائرين".

وأكدت الأمانة، أنها أعدت "خطة لتقديم الخدمات لمحاور مرور الزائرين المتوجهين من مدينة بغداد باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لاسيما ضمن طريق بغداد بابل وتتضمن استنفار حشد خدمي كبير لدعم المواكب الحسينية".