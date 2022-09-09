انت الان تتابع خبر أول خطاب لملك بريطانيا الجديد.. هذا ما أعلنه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملك الجديد في أول خطاب يلقيه بعد اعتلائه العرش، "أجدد عهدي بأن أخدم وطني طوال حياتي"، مضيفاً "أتعهد بأن أضع نفسي في خدمة أمتنا كما اتعهد بأن أدافع عن مبادئ الدستور".

وتابع الملك تشارلز الثالث، الذي ظهر بملابس حداد سوداء كاملة وبجواره صورة الملكة الراحلة، أن "وفاة الملكة إليزابيث الثانية أحزن شعبنا ونشارك هذا الحزن معه"، مردفاً: "والدتي كرست حياتها لخدمة الشعب وبقيت قيمنا ثابتة رغم التغييرات والتحديات".



وأكد، أن "القيم التي وضعتها الملكة الراحلة ستبقى قائمة"، مشيراً إلى أنه "خلال 70 عاما صار المجتمع البريطاني متعدد الثقافات والديانات".

ولفت، الملك تشارلز الثالث، إلى أن نجله الأكبر، الأمير ويليام، "سوف يخلفه في لقب أمير ويلز"، ما يعني أنه بات وريث العرش.

وأوضح أن زوجة وليام، "كاثرين ستكون أميرة ويلز".

كما قال الملك تشارلز "أود التعبير عن حبي لهاري وميجان"، بعد فترة من التوتر بين الزوجين والعائلة المالكة إثر قرارهما الانفصال والعيش في الولايات المتحدة.