بعد وفاة إليزابيث الثانية.. ماذا قال الملك تشارلز في أول خطاب له بعد توليه العرش؟

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، اليوم الجمعة، أول خطاب له بعد توليه العرش عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء أمس الخميس عن عمر يناهز ٩٦ عامًا.

وتقدم الملك تشارلز (74 عامًا) بالشكر العميق لكل من قدم لنا التعازي وعبارات الدعم، وجدد تعهده بخدمة وطنه طوال حياته.

وشكر تشارلز والدته الملكة إليزابيث الثانية، أطول من جلس على العرش البريطاني، على كل ما قدمته للبلاد.

وقال: "أضع نفسي في خدمة الشعب بكل المناطق التابعة للتاج البريطاني، مبادئنا لا تزال كما هي والمهمات الملكية والمسؤوليات مستمرة".

وأضاف الملك تشارلز: "مجتمعنا أصبح يتمتع بالتعددية الثقافية والدينية".

كما أعلن الملك تشارلز بأن ابنه الأكبر ويليام سيخلفه في لقب "أمير ويلز"، معربًا عن فخره الكبير به.

وعن مسئوليات الأمير ويليام، ولي العهد الجديد، أوضح الملك تشارلز أنه سيتحمل المسؤولية التي أداها على مدار العقود الخمسة الماضية.

وخلال خطابه، استغل الملك البريطاني الفرصة للإعراب عن "حبه لابنه الأصغر هاري وزوجته الأمريكية ميجان ماركل".

واستقبلت الحشود الملك تشارلز بحفاوة بالغة خارج قصر باكنجهام.

وتجمعت حشود كبيرة في محيط قصر باكنجهام لدى وصول الملك تشارلز الثالث إليه لأول مرة منذ إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ودخل الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة، كاميلا، إلى القصر وسط استقبال حافل.

ومن المقرر ان يبث التلفزيون على الهواء مباشرة مراسم إعلان تشارلز الثالث ملكاً، خلال اجتماع لهيئة الجلوس على العرش غداً السبت، بحضور ابنه الأمير ويليام، للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا.

وستجتمع الهيئة غداً السبت، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت لندن، بحضور مستشاري المجلس الخاص للمملكة، والوزراء، إلى جانب وزراء ورؤساء وزراء سابقين.

وبعد الاجتماع، سيتلى بيان إعلان تشارلز ملكاً عند الساعة 11:00 صباحاً، من شرفة قصر سانت جيمس، في وسط لندن.

وبعد ساعة، سيتلى الإعلان نفسه في مبنى رويال إكستشينج، مركز التجارة التاريخي في قلب مدينة لندن، على أن يتلى منتصف يوم الأحد في اسكتلندا، وايرلندا الشمالية، وويلز.