شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات كبرى.. تقرير يكشف إنجازات الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمات اقتصادية تواجه العالم خلال الفترة الحالية، في ظل ما يشهده العالم من حروب واضطرابات وفيروس كورونا أثرت بشكل كبير على أوضاع الاقتصاد بشكل كبير، ورغم ذلك إلا أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على مواجهة العقبات والتحديات الكبرى، نتيجة للإصلاح الاقتصادي الذى قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأضاف تقرير لمؤسسة ماعت، يعد الاقتصاد المصرى أكثر صلابة مقارنة بدول أخرى واجهت أزمات عديدة نتيجة لما يحدث في العالم، ولديها نجاحات كبيرة في الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى تدشين المشروعات الضخمة من أجل استقرار الدولة ، إضافة إلى ذلك المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.