شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الإفراجات بعفو رئاسى تأتى ضمن آليات ومجريات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، إن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا، على ذمة قضايا مختلفة، موضحا أن ذلك يأتي ضمن آليات ومجريات الحوار الوطني.

وأضاف خلال برنامج "مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "etc": "الإفراجات بعفو رئاسي، سواء للمحكوم عليهم حكما باتا، أو المحبوسين احتياطيا بقرارات من النيابة العامة، صاحبة الاختصاص الوحيد في هذا الشأن، هو دعم للحوار الوطني ويؤكد أن كل أطرافه لديهم كل الحرص على إنجاحه".

وقال: "ما أراه حتى الآن هو أن العثرات والعقبات هي أمور طبيعية في مسار فيه المياه تجري هكذا وأخرى تجري عكسها، وقرارات الإفراجات لاقت العديد من ردود الفعل الإيجابية، من رموز الحوار الوطني والمعارضة المصرية".

وتابع: "فعلى سبيل المثال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بارك لكل المفرح عنهم وأتمنى الإفراج على من تبقى منهم، وأن كلهم ممن تصدوا للإرهاب، وهو رجل معروف في مدرسة اليسار المصري".

وقال: "وأيضا حزب الدستور، قال إنه تم الإفراج اليوم عن آخر المسجونين من حزب الدستور، ووجه الشكر للنيابة العامة، وبارك لكل المفرج عنهم".

وأضاف: "الأستاذ حمدين صباحي وهو رمز سياسي لحزب الكرامة والتيار الشعبي، هو أيضا علق عبر صفحته على فيسبوك عن قرارات الإفراجات وأشاد بتلك الخطوة".