شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف خلال أسبوع لـ"مستقبل وطن".. يقدم الدعم للمواطنين بـ27 محافظة صحيا وتعليميا ورياضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الأسبوع المنقضى، نشاطًا مكثفًا ومتنوعًا، لحزب مستقبل وطن، حيث نظم عددًا كبيرًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين فى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، وإيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ونرصد فى تقريرنا الأسبوعى أهم ما جاء من فعاليات وأنشطة خدمية خلال الفترة من 3 سبتمبر، وحتى 8 سبمتبر 2022، وجاءت أبرز العناوين كالأتي:-

وجاءت البداية، حيث استضاف حزب مستقبل وطن، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ندوة تثقيفية تناولت استراتيجية وزارة الاتصالات، وجاء ذلك في إطار نهج حزب مستقبل وطن في عقد لقاءات مع السادة الوزراء لتعزيز التواصل وتعريف الشارع بكافة التحديات والإنجازات.

1- محافظة الإسكندرية

• إقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد في أقسام المنشية ومينا البصل.

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "تاريخ الأحزاب السياسية ومشاركة الشباب" في قسم سيدي جابر.

• ندوة تثقيفية تحت عنوان "مفاتيح النجاح وإدارة الذات" في قسم كرموز.

• ندوة دينية تحت عنوان "التسامح الديني ونبذ العنف" في قسم كرموز.

• إطلاق فعالية جديدة عن "بيئة نظيفة" والتعاون من أجل رفع القمامة وإعادة المظهر الجمالي في قسم مينا البصل.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية في قسم الجمرك.

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "توعية المواطنين بمنظومة الجمع الجديدة" في قسم مينا البصل.

• إطلاق فعالية "بيئة نظيفة" في قرية حارس واحد بقسم العامرية أول.

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "حوادث الطرق الأسباب والوقاية" بقسم الدخيلة.

• تنظيم ندوة حول التغيرات المناخية في قسم العامرية أول.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بقسم المنتزه ثالث.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في منطقة محسن بقسم المنتزه.

• انطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة في أقسام المحافظة.

• المشاركة في فعالية بيئة نظيفة في قسم برج العرب.

• إقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في أقسام محرم بك والمنتزه أول.

• تنظيم ندوة دينية تحت عنوان "خيانة المجالس" في قاعة السماك بغيط العنب بقسم كرموز.

• قافلة طبية مجانية في منطقة الزوايدة للكشف علي الأهالي بالمجان بقسم المنتزه ثالث.

• ندوة تثقيفة حول المبادرة الرئاسية لأمراض الثدي بقسم مينا البصل.

• احتفالية لتكريم أوائل مدرسة الهوارية الإبتدائية بقسم العامرية ثان.

• المشاركة في تنظيف شواطئ الإسكندرية بحي العجمي قسم الدخيلة.

• إطلاق مبادرة لفرش المساجد في الإسكندرية.

• ندوة توعوية حول مرحلة المراهقة وكيفية التعامل معها في قسم الدخيلة.

• المشاركة في جمع المنزلي للمخلفات في قسم مينا الصبل.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول التوعية بأضرار المخدرات ومخاطر المواد المخدرة في قسم اللبان.

• إقامة منفذين لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في منطقة طوسون والصفا والمروة بالعصافرة قبلي في قسم المنتزه ثان.

2- محافظة أسوان

• افتتاح مقراً جديداً للوحدة الحزبية بمدينة الرديسية في مركز إدفو.

• تنظيم ندوة توعوية حول التغيرات المناخية في مصر بمركز إدفو.

• انطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة في مراكز إدفو وكوم إمبو ودراو وقسم ثان أسوان.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في قرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة.

• افتتاح مقراً جديداً للوحدة الحزبية لحي بحري في مدينة منفلوط.

• إقامة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في مراكز البدراي وساحل سليم.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية وسبل مواجهتها في مركز الفتح.

• إنطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة.

• ندوة تثقيفة حول جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية بمركز ساحل سليم.

• إقامة معرض لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة في ميدان الشهيد أحمد جلال بحضور المحافظ.

• تنظيم ندوة عن التغيرات المناخية في قسم ثان أسيوط.

• لقاء جماهيري مع نواب الحزب للعام الثاني في مركز أبنوب تحت شعار "إحنا معاك".

4- محافظة البحيرة

• تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة في نادي الزراعيين بمركز كوم حمادة.

• إنطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بمراكز دمنهور وأبو المطامير وأبو حمص.

• ندوة تثقيفية تحت عنوان "حول التغيرات المناخية والإجراءات الحكومية المتخذه".

5- محافظة بني سويف

• تنظيم ندوة حول تداعيات ظاهرة التغيير المناخي وكيفية مواجهتها في مركز الواسطي.

• إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل الشباب للعمل السياسي.

• إنطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بمشاركة 3330 لاعب وإداري في البطولة.

• إقامة منفذين لبيع السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في مدينة بني سويف.

• تنظيم ندوة عن المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية بمركز الواسطي.

6- محافظة القاهرة

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "التغيرات المناخية.. المخاطر والحلول" في جامعة بدر.

• إقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية والملابس في مختلف الأحياء والأقسام بالمحافظة.

• إنطلاق فعاليات بطولة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بجميع الأقسام والأحياء.

• تصفيات دوري مستقبل وطن بأقسام القاهرة.

7- محافظة الدقهلية،

• إقامة معارض لبيع مستلزمات المدراس والأدوات المدرسية وكافة احتياجات الأسر في مراكز ميت سلسيل والمنزلة.

• قافلة طبية بيطرية للكشف عن المواشي والأغنا والدواجن في قرية كفر غنام بمركز السنبلاوين.

• تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة بقرية الرياض في مركز منية النصر.

• قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان في منطقة الحمامدة بمدينة الكردي.

• إقامة معرض لبيع مستلزمات المدراس والشنط بأسعار مخفضة في موقف المنصورة القديم بمركز المنزلة.

• تنظيم ندوة توعوية تحت عنوان "استدامة الموارد المائية في مصر وعلاقتها بالتغيرات المناخية".

• إقامة معرض لبيع السلع الغذائية والتموينية والمستلزمات بأسعار مخفضة في مركز السنبلاوين بحضور المحافظ.

• احتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين في جميع المراحل التعليمية وعددهم 400 بحضور المحافظ في مركز السنبلاوين.

8- محافظة دمياط

• إقامة معرض لبيع الأدوات المدرسية والملابس الجاهزة بأسعار مخفضة في مركز كفر البطيخ.

• إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "أهلا مدرستي" لتوزيع 1000 شنطة مدرسية للأطفال بالمجان في المستشفيات ومراكز الشباب والأندية ومؤسسة البنات.

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "التغيرات المناخية وأثارها علي قطاعي الزراعة والبيئة".

• إقامة معرض لبيع مستلزمات المدراس في شارع الجلاء

• تنظيم أمسية دينية تحت عنوان "لا للانتحار".

• كرنفال رياضي لذوي الهمم وتكريم المتفوقين رياضيا بمدينة دمياط الجديدة.

• قافلة طبية مجانية رقم 18 للكشف المبكر علي أمراض الكبد الدهني وفيروس بي في قرية أم الرضا بمركز كفر البطيخ.

• إنطلاق فعاليات بطولة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بمركز كفر سعد.

• حفل افتتاح دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة علي ملعب الوطن بالصعيدي الجديد.

9- محافظة الفيوم

• فعالية عن السلوك الحزبي واللائحة الحزبية في بندر أول الفيوم.

• توزيع عبوات من المساعدات العينية للمواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً في مراكز الفيوم والشواشنة وإبشواى.

• دورة تدريبية مجانية تحت عنوان "مهارات الإتصال في سوق العمل السياحي".

• إقامة معرض لبيع مستلزمات الأدوات المدرسية في مركز سنورس.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قرية العزب بمركز الفيوم.

• إنطلاق فعاليات بطولة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بمراكز إبشواي وطامية والشواشنة.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في مركز إطسا.

10- محافظة الغربية

• تنظيم معسكر شبابي تحت شعار "إعرف بلدك" في مدينة رأس البر.

• تنظيم حفل لتكريم المساهمين في نجاح أول مهرجان كشفي بمدينة زفتي.

• زيارة لأطفال أورام طنطا ضمن مبادرة "كلنا إيد واحدة" في قسم أول طنطا.

• إقامة معرض لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في قرية كفر الجزيرة بمركز زفتي.

• إقامة معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلف السكة الحديد بمركز زفتي.

• إجراء مراسم قرعة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بمركز قطور.

• تنظيم ورشة ثانية لمبادرة "إبني.. إبنك" في قسم أول المحلة.

• تنظيم ورشة خامسة لمبادرة "أنا مش ضعيفة" في قسم ثان طنطا.

• احتفالية لتكريم أطفال حضانة طيور الجنة في صاحجر بمركز بسيون.

• تنظيم يوم ترفيهي لأطفال دار البشري للطفل اليتيم بسمنود.

• إنطلاق فعاليات بطولة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة في كافة المراكز.

• تقديم الدعم في إنقاذ 3 أسر من سكان منطقة سوق اللبن بقسم ثالث المحلة.

• إقامة معرض لبيع السلع الغذائية والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في قرية حانوت بمركز زفتي.

• توزيع شنط المدراس والأدوات المدرسية والكتاب الخارجية لجميع المراحل التعليمية لغير القادرين بقسم أول طنطا.

• إقبال كثيف علي معارض بيع المستلزمات المدرسية لليوم الخامس في مدينة سمنود.

• تنظيم ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية في مركز بسيون.

• المشاركة في تنظيم صرف معاشات شهر سبتمبر بمدينة زفتي.

11- محافظة الجيزة

• قافلة طبية للكشف علي أمراض العيون تحمل رقم 322 في قرية القبابات بمركز أطفيح.

• جولات ميدانية لتوعية الشباب ضد مخاطر الإدمان في قسم الطالبية.

• مبادرة لتجميل وتنظيف عدداً من شوارع القري بقرية طناش في قسم الوراق.

• توزيع عبوات من المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة علي الأسر الأكثر احتياجاً بمركز أبو النمرس.

• إقامة معرض الأسرة المصرية في نسخته الـ77 في مركز الصف.

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "كن معي في عالمي" في قسم إمبابة.

• إقامة معرض لبيع مستلزمات المدراس والأدوات بأسعار مخفضة في مدينة أكتوبر الجديدة.

• إقامة معرض الأسرة المصرية في نسخته الـ78 في مركز العياط.

• تنظيم ندوة توعوية تحت عنوان "مشاكل اللغة عند الأطفال" في مركز البدرشين.

• تنظيم ندوة توعوية عن تغير المناخ والأثار السلبية المترتبة علي هذه الظاهرة في مركز أوسيم.

• دورة مجانية تعليمية للغة الإنجليزية وفصول محو الأمية لتعليم الكبار في قسم إمبابة.

• ندوات تثقيفية تحت عنوان "وطن أخضر" في مراكز أبو النمرس وأوسيم والوراق.

• إطلاق مبادرة بعنوان "إبداع" لذوي الهمم في قسم الجيزة.

• احتفالية لتكريم المتفوقين من الطلبة والطالبات في قرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر.

• توزيع عدد 103 من الشجيرات علي مدارس قسم الطالبية لزارعتها داخل المدراس.

• المشاركة في رفع تجمعات القمامة الكثيفة في منطقة القنطر البيضاء بقرية بشتيل مركز أوسيم.

• إطلاق مبادرة تحت عنوان "صحتك تهمنا" في قسم الجيزة.

• قافلة طبية مجانية مع توفير الأدوية في قسم الحوامدية.

• قافلة طبية مجانية رقم 323 بقرية منيل السلطان بمركز أطفيح.

• انطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة في المراكز.

• قافلة طبية مجانية شاملة بمنطقة مني الأمير في قسم الحوامدية.

• تنظيم ندوات تثقيفية تحت عنوان "وطن أخضر" في الشيخ زايد والطالبية.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قرية عرب بني صالح بمركز أطفيح رقم 324.

• تقديم جلسات التخاطب المجانية للأطفال المتأخرين في النطق بقسم الطالبية.

• إقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية والحقائب بأسعار مخفضة في قرية أبو سلطان بمركز فايد.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قسم أول الإسماعيلية.

• قافلة طبية بيطرية لعلاج الثروة الحيوانية والطيور المنزلية بالمجان في قرية الإخارسه بمركز القنطرة غرب.

13- محافظة كفر الشيخ

• احتفالية لتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم وأوائل الطلبة من الشهادات العامة في مركز برج البرلس.

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "التغيرات المناخية.. المخاطر والحلول" في مقر الحزب.

14- محافظة الأقصر

• تنظيم ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية والتعريف بقمة المناخ في مركز أرمنت.

• قافلة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون تحت شعار "حياتك تهمنا" في مدينة أرمنت.

15- محافظة مطروح

• استجابة لشكاوي أهالي، إصلاح وصيانة بعض الأعمال في الأماكن العامة والخدمية في مستشفي العام بمركز مطروح.

• احتفالية لتكريم المتفوقين من أوائل طلاب ذوي الهمم من خريجي الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع في مركز مطروح.

• إجراء القرعة العلنية للفرق المشاركة في دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية في نسخته الرابعة بمركز ومدينة النجيلة.

16- محافظة المنيا

• تنظيم ندوتين تثقيفية تحت عنوان "التنمية المستدامة والطاقة المتجددة" في مراكز العدوة وبندر المنيا.

• إقامة معارض لبيع مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة في مراكز بندر ملوي ومدينة المنيا.

• تنظيم ندوة توعوية تحت عنوان "مشاركة الشباب في صنع القرار".

• قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات في قرية أبو جرج بمركز بني مزار.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول المتغيرات المناخية تحت عنوان "التنمية المستدامة والطاقة المتجددة" بمركز بني مزار.

• إنطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بمشاركة 529 فريق يضمون حوالي 5290 لاعب.

• قافلة غذائية لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في مركز العدوة.

• تنظيم ندوة تعريفية عن المبادرة الرئاسية "مودة"، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

17- محافظة المنوفية

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قرية شطانوف بمركز أشمون.

• قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون في قرية أبو نشابة بمركز السادات.

• إقامة معرض لبيع مستلزمات المدراس وكافة الاحتياجات المدرسية في قرية الحامول بمدينة منوف.

• انطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة مراكز ومدن منوف والشهداء وأشمون وتلا.

• قوافل طبية مجانية شاملة تخصصات مختلفة في عزبة النجارين بالباجور وقرية منيل جودة بأشمون.

• إقامة معارض لبيع السلع الغذائية والتموينية واللحوم بأسعار مخفضة في قرية أبو رقبة بمركز أشمون.

18- محافظة الوادي الجديد

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "ترشيد إستهلاك الكهرباء وأثاره الإيجابية" في مركز الداخلة.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قرية القلمون بمركز الداخلة.

• تنفيذ برنامج تدريبي عن الإسعافات الأولية لاهالي قرية الجديدة في مركز الداخلة.

• دورة تدريبية عن اللغة العربية مجانية في مدينة الخارجة.

• تنفيذ تدريب مجاني حول التحول الرقمي لعدد 50 متدرب في مركز الداخلة.

• إقامة معارض لبيع مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة في قري غرب الموهوب بمركز الداخلة.

• قافلة صحية وندوة عن صحة المرأة وسرطان الثدي بقري الخير والنماء بمركز الفرافرة.

• دورة تدريبية علي أعمال الخياطة لعدد 25 سيدة في مركز الداخلة.

• دورة تدريبية في اللغة العربية بالمجان في مركز الخارجة.

• تنظيم ندوة توعوية تحت عنوان التغيرات المناخية بين الواقع والمأمول في مركز الخارجة.

•قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قرية الموشية بمركز الداخلة.

19- محافظة شمال سيناء

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات لأهالي سيناء بمشاركة نخبة من كبار الأطباء.

• المؤتمر التثقيفي العام للتوعية من أثار التغيرات المناخية في 14 سبتمبر.

20- محافظة بورسعيد

• تنظيم ندوة حول دور الفن في نشر الثقافة والتوعية بين المجتمع المصري بحضور الفنان نضال الشافعي بقسم المناخ.

• ندوة تثقيفية حول المتغيرات المناخية بحضور المحافظ وشخصيات عامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقسم الضواحي.

• احتفالية لتكريم مدرسة يوسف عاشور الإبتدائية لحصولها علي المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية والملابس الجاهزة والشنط بأسعار مخفضة في حي الزهور.

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21- محافظة القليوبية

• تنظيم ندوة توعية بيئية تحت شعار "وطن أخضر" في قرية طحانوب بمركز ومدينة شبين الكوم.

• إقامة معارض لبيع الأدوات المدرسية والمستلزمات والأدوات بأسعار مخفضة في قرية ميت الحوفيين بمركز بنها.

• احتفاليات لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة "الثانوية العامة- الأزهرية – الدبلومات الفنية" في مراكز كفر شكر وشبين القناطر.

• قافلة طبية مجانية للكشف علي أمراض العيون في مركز قليوب.

• تنظيم ندوتين عن التغير المناخي تحت عنوان "اتحضر للأخضر" في مركز بنها.

• تنظيم احتفالية لتكريم حفظة القرأن الكريم في قرية آجهور الكبرى بمركز طوخ.

• تنظيم ندوة توعوية حول قضية التغييرات المناخية في مركز طوخ.

• توفير سيارات لبيع اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مركز قليوب.

• إقامة معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في قرية طنطا بمركز قليوب.

• إنطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة في مدينة الخانكة.

• تنظيم ندوة تثقيفية لنشر وزيادة الوعي البيئي تحت شعار "وطن أخضر" بمقر الحزب.

22- محافظة قنا

• قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات بالمجان في قرية العزب بمركز دشنا.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول "جهود الدولة المصرية في مواجهة التغييرات المناخية" في مركز فرشوط.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية علي مستوي المحافظة بأسعار مخفضة في مركز فقط.

• تنفيذ زراعة 1225 شجرة مثمرة في مركزي أبو تشت وفرشوط.

• تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي بمركز قوص.

23- محافظة البحر الأحمر

• تنظيم ندوة تهم المرأة المعيلة تحت عنوان "قوتك في فكرتك" في مدينة الغردقة.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات الطبية بمدينة القصير.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول "التسويق الإلكتروني للمشروعات" في مدينة الغردقة.

• تنظيم دورة التسويق الإلكتروني في مدينة الغردقة.

• تنظيم ندوة بيئية حول التغيرات المناخية بمدينة الغردقة.

• احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين وأوائل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة بمدينة سفاجا.

24- محافظة الشرقية

• احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين والشخصيات العامة والمؤثرة في المجتمع بقرية أبو الزين في مركز الزقازيق.

• مراسم قرعة دوري مستقبل وطن لكرة القدم بحضور شخصيات عامة في نسخته الرابعة بمركز كفر صقر.

• مراسم قرعة دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة بمدينة ههيا.

• إنطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بمراكز المحافظة.

• احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين من أوائل الشهادات العامة في مدينة فاقوس.

25- محافظة سوهاج

• إقامة معارض لبيع السلع التموينية والمواد الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في حي شرق بمدينة سوهاج.

26- محافظة جنوب سيناء

• إنطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بمدن طور سيناء وسانت كاترين ورأس سدر.

27- محافظة السويس

• إقامة معارض لبيع مستلزمات المدراس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في حي الأربعين بتخفيضات 30 %.

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان التغيرات المناخية والأمل نحو مستقبل أفضل، بمقر الحزب.

• إجراء القرعة العلينة لدوري مستقبل وطن وبدء أولي المباريات 14 سبتمبر بملاعب مركز شباب أبناء السويس.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.