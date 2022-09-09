تحديث هام لواتساب يسمح بحفظ الرسائل قبل حذفها

نيويورك: تختبرواتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بحفظ الدردشات قبل حذفها بشكل نهائي.

ويُظهر تحليل لإصدار تجريبي حديث أن بإمكان تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا الشركة الأم لفيس بوك تقديم الميزة في تحديث مستقبلي. وستؤدي وظيفة "الاحتفاظ بالرسالة" بشكل فعال إلى إبطال إعداد "الرسائل المختفية" الشائع للتطبيق.

وتتيح هذه الأداة للمستخدمين إمكانية التدمير الذاتي لرسائلهم تلقائياً بعد إرسالها. ويمكن للمستخدمين اختيار اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوماً. لكن التحديث القادم المحتمل سيسمح للمستخدمين باختيار بعض الرسائل لتبقى سليمة.

وأثناء إزالة الرسائل المختفية من الدردشة، سيتم تخزينها في مجلد منفصل يمكن عرضه في أي وقت. ويمكن لجميع أعضاء المحادثة المعنية عرض الرسائل المحفوظة ما لم يحدد المسؤول خلاف ذلك.

وفي الدردشات الجماعية، يقال إن المسؤول يتمتع بالسلطة المطلقة على ما إذا كانت الرسائل تختفي أو يمكن الاحتفاظ بها. و تُظهر لقطة شاشة لإصدار تجريبي من تطبيق واتس أب لسطح المكتب خياراً نصه "يمكن لأي شخص الاحتفاظ بالرسائل أو إلغاء الاحتفاظ بها في الدردشة. ويمكن لمسؤولي المجموعة تقييد ذلك".

ويمكن لمنشئي الرسائل المختفية اختيار إزالتها لاحقاً من مجلد الرسائل المحفوظة. ويضمن ذلك عدم تمكن أي شخص آخر في المحادثة من مشاهدتها أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق. وتعني هذه الإضافة أن منشئي الرسائل المختفية لا يزالون يتحكمون في النهاية في من يراها، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.