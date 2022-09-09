انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الثلاثاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الغزي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "فيما يخص الدوائر الصحية والأمنية ومراكز الصيانة الخدمية يخول مدير الدائرة بتنظيم الدوام وصلاحيات منح الإجازات خلال هذا الأسبوع وفق جدول؛ للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الأمنية والصحية والخدمات للمواطن والسماح للموظفين بأداء الشعائر الدينية الخاصة بالزيارة الأربعينية".



وأضاف، أن "العمل سيتم استئنافه يوم الأحد الموافق 18 ايلول المقبل، لجميع الدوائر وبالوتيرة الطبيعية".

