شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ فلاحى مصر بمناسبة عيد الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ، جميع فلاحى مصر بمناسبة عيد الفلاح.

وأكد النائب تيسير مطر، أن جميع فلاحي مصر يستحقون التحية والتقدير للدور الهام الذى يقومون به من أجل زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى وخاصة القمح بجانب دورهم فى التكيف مع أساليب الزراعة الحديثة.

وأشاد النائب تيسير مطر بالاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالفلاحين وإطلاق مبادرة حياة كريمة لتشمل قرى وريف مصر كأكبر مشروع تنموى فى العالم.