شكرا لقرائتكم خبر عن الأحرار الاشتراكيين: الرئيس السيسي يسعي لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة فى بناء المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى كل يوم قرارات ويفى بالوعود ويهتم بالحريات وتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة فى بناء المجتمع ويعظم الانتماء للوطن، ويعيد تأهيل المحبوسين للمشاركة فى المجتمع بدلا من أن تسلك طريق الضلال، ويوطن أسمى معانى الحرية وهو سباق فى الإفراج عن السجناء.

وأضاف طارق درويش فى إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي يقوم بدمج المواطن داخل السجن ثم المجتمع المصرى، ليكون مواطنا صالحا، حيث يبدأ بعملية تدريب داخل السجون ويتم تعليمه مهنة ويتاح له فرصة القراءة والثقافة داخل السجون وهو جهد تبذلة القيادة السياسية ليتحول الإنسان من ضال الطريق لإنسان صالح منتج قادر على العمل.

وأكد طارق درويش، أن هذه رسالة بأنه على المواطن المصرى ألا يلجأ إلى الجريمة ولا الإرهاب أو فعل المنكرات وكل ما يهين المجتمع المصرى.