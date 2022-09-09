شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب: مصر شهدت طفرة فى الإفراج عن المحبوسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر شهدت طفرة فى الإفراج عن المحبوسين، موضحا أن الدولة واجهت الكثير من التحديات الاقتصادية والأمنية والمجتمعية.

وأضاف النائب طارق رضوان فى اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أنه مع تضافر جهود الدولة أصبح الوضع الأمنى بمصر مستقرا، كما واجهنا التحديات الاقتصادية لتوفير السلع الغذائية وأنابيب البوتاجاز وغيرها، موضحا أن الاحتياطى والمخزون الرئيسى من القمح فى مصر يكفى لأكثر من 6 أشهر.

تابع النائب طارق رضوان: "رأينا إنجازات الدولة فى مجالات عدة كمشاركة المرأة ودورها فى السلطات التشريعية وفى مجلس القضاء، حيث شاهدنا قاضيات انضموا لمجلس الدولة، كما احتفلنا بإنهاء قائمة بملف الحريات والمحبوسين احتياطيا.

وأكد أن لجنة حقوق الإنسان تقوم بتحديد وتفعيل وحدات لحقوق الإنسان بالمحافظات وعلى مستوى الأقسام، متابعا: "كنا حريصين على الالتقاء بالوزارات المعنية بهذا الملف وتفعيل هذه الوحدات وتدريب الكوادر البشرية للتعامل مع هذه الملفات، وسيتم الوقوف على التشريعات لتفعيل الدور التشريعى لحقوق الإنسان".

وأوضح أن دورنا هو تحقيق ما يصبو له المواطن المصرى، متابعا: "الحمد لله مصر ستظل صامدة واقفه فى ثبات، حيث أصبح وضع المتربصين ضعيفا الفترة الماضية، بسبب ما تم تنفيذه من إنجازات بالفعل.. وهناك مشاريع تنموية كانت معطلة وتم وضعها فى إستراتيجية تنفيذ وتم تنفيذ العديد منها".