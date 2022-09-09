شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يستكمل اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السادس، غدا السبت، 10 سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهراً.

وأضاف ضياء رشوان، أنه من المقرر أن يستكمل المجلس في اجتماعه اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وكذلك البت في اقتراحات مقدمة من أعضاء بالمجلس وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان.

وتابع أنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الامناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.