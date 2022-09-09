إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان بأن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدتي بيت دجن وبيتا في نابلس.

وبحسب مصادر محلية اندلعت المواجهات عقب تظاهرتين شهدتها البلدتان لمناهضة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وفي السياق أصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب التظاهرة الأسبوعية في بلدة كفر قدوم في قلقيلية.

كما صدت قوات من الجيش الإسرائيلي تظاهرة انطلقت صوب حاجز عسكري عند مدخل قرية الجيب شمال غرب القدس، رفضا لتهجير أهالي قرية النبي صموئيل المجاورة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أطلقت تلك القوات الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين لدى وصولهم إلى الحاجز، كما استهدفوا عددا منهم برش غاز الفلفل في وجوههم، ما أسفر عن خمس إصابات.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة مستوطن بجروح طفيفة فجر اليوم بعد إطلاق نار على سيارة كان يستقلها في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية.