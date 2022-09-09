بالصور- وكيل أوقاف أسوان يفتتح مسجد عزبة المصري القبلي بأدفو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قام اليوم الجمعة، الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة أوقاف أسوان، بافتتاح مسجد عزبة المصري بمركز أدفو بإدارة الكلح غرب، وذلك بحضور إبراهيم سليمان رئيس مجلس مركز ومدينة ادفو.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف خلال خطبة الجمعة على حرص المؤمن على طاعة الله عز وجل والبعد عن المعاصي، ولا ينشغل بأمور الدنيا حتى يتحقق صلاح العبد ويكون مواطنا صالحا في المجتمع ويعمل دائما على السعي في الخير وأوجه البر ومساعدة الآخرين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه بهذا المسجد يصل عدد المساجد التي تم افتتاحها بالمحافظة إلى 95 مسجدًا.

وقال الدكتور محمد الضوي من أهالي قرية المصري، إن المسجد أقيم بالجهود الذاتية ومشاركة أهالي القرية ووجه شكره لكل من ساهم في بناء المسجد وعمارته سواء من داخل القرية أو خارجها.