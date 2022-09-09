قصر باكنغهام البريطاني: صحة الملكة إليزابيث الثانية “تتدهور أكثر من المعتاد”

اسماعيل عبد الحي - أعلن قصر باكنغهام البريطاني، الخميس، أن صحة الملكة إليزابيث الثانية “تتدهور أكثر من المعتاد”، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أبناء الملكة إليزابيث الثانية يرافقونها الآن في القصر الملكي بقلعة بالمورال في اسكتلندا.

وقبل ساعات، أعلن قصر باكنغهام في بيان، أن الملكة (96 عاما) تخضع حاليا للرعاية الصحية.

وذكر القصر أن أطباء الملكة أبدوا “قلقهم” بشأن صحتها، وأوصوا ببقائها تحت الرعاية الطبية.

وللملكة إليزابيث أربعة أبناء من زوجها الدوق فيليب، هم الأمير تشارلز، والأميرة آن، والأمير أندرو دوق يورك، والأمير إدوارد.

واحتفلت الملكة إليزابيث الثانية في جوان الماضي بمرور 70 سنة على جلوسها على العرش، ما يجعلها أطول ملكة تعمر في الحكم في تاريخ بلادها.