شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نارية حول رغبة كلوب التعاقد مع نجم ريال مدريد والتواصل معه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن محاولات ليفربول المستميتة من أجل التعاقد مع لاعب فريق ريال مدريد الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت منذ بضعة أيام.

ليفربول يسعى لتدعيم خط الوسط

وحاول فريق ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الماضي التعاقد مع العديد من اللاعبين من أجل تدعيم صفوف الفريق خاصة في منتصف الميدان وذلك بعد عدم إيجاد البديل المناسب لفينالدوم منذ رحيله لباريس سان جيرمان.

ولم ينجح كل من نابي كيتا وتشامبرلين في إثبات ذاتهما في المباريات خاصة مع تكرار الإصابات الخاصة بهما، لذلك فكر كلوب للتعاقد مع لاعب خط وسط في الميركاتو الماضي.

كلوب استهدف التعاقد مع تشواميني

ووفقا لما أكده الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن كلوب استهدف التعاقد مع تشواميني لاعب وسط ريال مدريد الجديد القادم من صفوف موناكو الفرنسي في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأكد رومانو في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، بأن ليفربول وضع عينه على اللاعب الفرنسي أوريلين تشواميني عندما كان لاعبا في موناكو وكان يرى كلوب أن الفرنسي سيفيد الفريق وسيخدم طريقته إلا أن ريال مدريد نجح في التعاقد مع اللاعب وتكلفة خزينته 100 مليون يورو.

كلوب تواصل مع تشواميني قبل انتقاله إلى ريال مدريد

وأختتم بأن كلوب قد بذل قصارى جهده من أجل التعاقد مع تشواميني وتحدث بالفعل مع اللاعب في العديد من المناسبات وشرح له المشروع الذي يرغب في بناءه داخل الفريق الإنجليزي إلا أن تشواميني فضل في النهاية ريال مدريد.