بايدن: إليزابيث الثانية كانت «امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما»

08 سبتمبر , 2022
الييت الأبيض (أ ف ب).
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الملكة الراحلة اليزابيث الثانية كانت «امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما»، مضيفاً أنها "كانت أكثر من ملكة. لقد جسدت حقبة».
وتابع بايدن في بيان أن إليزابيث الثانية «ساهمت في جعل العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة علاقة خاصة»، مؤكداً أنه «يتطلع إلى مواصلة علاقة الصداقة الوثيقة مع الملك» الجديد.
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