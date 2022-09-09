شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات كبرى خلال 8 سنوات.. الدولة تحقق طفرات ونجاحات اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجازات كبيرة تحققها الدولة المصرية طوال الـ8 سنوات الماضية، في الكثير من القطاعات المخنلفة، حيث أنجزت الدولة المصرية طفرات كبيرة في النجاحات الاقتصادية في الصادرات المصرية، حيث تعتمد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول في ظل الأزمات العالمية التي بدأت مع وباء كورونا، وتقوم الحكومة المصرية بخطوات تحفيز للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.

وأوضح تقرير لمؤسسة ماعت، أن مصر أصحبت خلال السنوات القليلة الماضية متفوقة في تصدير العديد من السلع الهامة بعد النجاح الكبير الذى تحقق من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية والتجارية وهو ما يؤكد نجاح الدولة المصرية اقتصاديا وفي كافة المجالات الأخرى.