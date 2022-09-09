شكرا لقرائتكم خبر عن معمل لمكافحة الفيروسات.. أبرز 7 مشروعات للمركز القومى للبحوث فى 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تقريرها الصادر عنها حول خطتها للعام المالى الحالى 2022/2023 والموجه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، أنه سيتم تنفيذ 7 مشروعات للمركز القومى للبحوث هذا العام بتكلفة تصل لنحو 230 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة فى تقريرها، أن من أبرز تلك المشروعات، إنشاء مبنى معمل مكافحة الفيوسات بـ 6 أكتوبر، وإنشاء تطبيق QR code لتقديم خدمات تحليل PCR لفيروس كورونا، هذا بالإضافة إلى، تجديد مبنى الخدمات الطبية بالدقى.

وبحسب تقرير الوزارة، تتضمن مشروعات المركز القومى للبحوث هذا العام، إنشاء محطة توليد الكهرباء بالخلايا الشمسية بأكتوبر، ومبنى الطاقة المتجددة لقسم الطاقة الشمسية بأرض المركز بأكتوبر، علاوة على، إحلال وتجديد أعمال الكهرباء ونظام الحريق بالمركز.

كما تتضمن المشروعات، إنشاء مبنى الورش وصالات التجارب والمعامل البحثية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تصل التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات نحو 230 مليون جنيه من إجمالى الموازنة المخصصة لقطاع البحث العلمى هذا العام والبالغة نحو 5 مليارات جنيه.