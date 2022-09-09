بعد تحديث السيستم.. بنوك تعلن عودة عمل ماكينات الصراف ATM

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن عدد من البنوك، إجراء تحديثات إلكترونية على ماكينات الصراف الآلي ATM وهو أمر يؤدي إلى توقف مؤقت في استخدام بطاقات الخصم المباشر والمدفوع مسبقا حتى الانتهاء من التحديث بهدف تحسين كفاءة أداء عمل ATM.

وعادت خدمة عمل ماكينات الصراف الآلي للسحب والإيداع تدريجيا بعد الانتهاء من إتمام عملية التحديث التي تساعد على رفع كفاءة عمل الماكينات على مدار 24 ساعة، بحسب ما قالته البنوك.

وقال بنك مصر على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه سيتم اجراء تحديثات على ماكينات الصراف الآلي اليوم الجمعة بدءا من الساعة 2:00 صباحاً وحتى 8:00 صباحا، مما قد يؤثر على استخدام بطاقات الخصم الفوري والبطاقات المدفوعة مقدماً خلال تلك الفترة.

وكان بنك HSBC مصر أعلن خلال الفترة الماضية عن توقف مؤقت بعدد قليل من الساعات على استخدام بطاقات الخصم المباشر أثناء استخدام ماكينات الصراف الآلي بسبب إجراء تحديثات على النظام الإلكتروني وقد عاودت خدمة عمل ATM بانتظام في نفس اليوم بعد إتمام التحديث.

وتجري بنوك عديدة عمليات تحديث على ماكينات الصراف الآلي بشكل دوري ومنتظم على مدار الشهر لا يتعدى بعض من الساعات القليلة وفي بعض الأحيان قد يمتدد إلى 24 ساعة في حال تطلب ذلك ولكن تعاود خدمة عمل الماكينات بانتظام على مدار اليوم بعد إجراء التحديثات.

وتعتمد البنوك على ماكينات الصراف الآلي في التواصل مع العملاء خاصة أيام الإجازات وبعد انتهائها مواعيد العمل الرسمية للجهاز المصرفي من خلال تنفيذ عدد من العمليات المصرفية مثل السحب والإيداع والتحويلات، وسداد أقساط القروض، والسحب من محافظ الهاتف المحمول والتبرع، كما تتيح بعض الماكينات إمكانية شراء شهادات الادخار.

ويضم الجهاز المصرفي قرابة 20 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية بخلاف ماكينات فوري التي بدأت بعض البنوك في الاعتماد عليها في إتاحة خدمة السحب والإيداع لتسهيل الخدمة على العملاء وتخفيف الزحام حول ماكينات ATM.