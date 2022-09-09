من أجل مناخ صحي.. متحف شرم الشيخ يطلق مبادرة "تنفس بنقاء" – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت إدارة متحف شرم الشيخ الدولي فعاليات مبادرة "تنفس بنقاء"، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء، وتزامنًا مع قرب انطلاق مؤتمر المناخ المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل من مدينة شرم الشيخ.

قال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن إدارة المتحف حرصت على إطلاق مبادرة "تنفس بنقاء"، من منطلق الحرص على المشاركة المجتمعية للأحداث التي تجري على أرض مدينة شرم والشيخ، والتي ترتبط بالقضايا الدولية التي قد تؤثر على العالم كافة، وخاصة أن 92% من سكان العالم يتعرضون للهواء الملوث مما يتسبب في وفاة مبكرة لنحو 7 ملايين حالة كل عام.

وأوضح مدير المتحف في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، إن العاملين بالمتحف وزواره بدأوا في تنفيذ مبادرة "تنفس بنقاء" من خلال الاستمرار في منع التدخين بكافة أرجاء المتحف الداخلية، والمنطقة الخضراء الخارجية، إضافة إلى دعوة مواطني مدينة شرم الشيخ للمشاركة في المبادرة بمنع التدخين وذلك من أجل مناخ صحي.

وأكد أن المبادرة تضمنت أيضًا إزالة الحشائش والمخلفات التي تساعد على الاشتعال و تصاعد الأدخنة الملوثة للهواء، لإتاحة البيئة الملائمة لتنفس النباتات وذلك من خلال توعية عمال الزراعة المسئولين عن المساحات الخضراء المتواجدة بالمتحف بضرورة الاهتمام بالمساحات الخضراء، إضافة إلى دعم فكرة استخدام الدراجات الهوائية التشاركية التي يجري تنفيذها الآن بالمدينة من قبل الجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء في أرجاء شوارع وميادين شرم الشيخ ضمن خطة التحول إلى مدينة خضراء ذكية.

وأشار إلى أن إدارة الحف حرصت أيضًا على الاحتفال باليوم الدول "للعمل الخيري" بهدف تعزيز الأواصر الاجتماعية، ودعم روح التضامن والإسهام في خلق مجتمعات أكثر مرونة، وتوعية المواطنين بضرورة مساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية التي قام بها عدد من العاملين بمتحف شرم الشيخ لتوزيع زجاجات المياه والتمر على العمال في مواقع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشيخ، على الرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالمدينة.

وأضاف أنه جرى إقرار يوم 5 سبتمبر من كل عام ليكون اليوم الدولي للعمل الخيري بهدف توعية وتحفيز الناس على العمل الخيري، وجرى اختيار هذا اليوم إحياءً لذكرى وفاة الأم "تيريزا"، والتي حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 1979، تكريمًا للعمل للخيري التي قامت به من أجل التغلب على الفقر والذي يشكل بدوره تهديدًا للسلام العالمي.