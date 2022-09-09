شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: الرئيس السيسي عبر بمصر لبر الأمان ويجب الوقوف صفا واحدا لمحاربة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على ضرورة توخي الحذر والعمل على التصدي للشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن .

وقال المهندس حازم الجندي،: لقد نجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة، في العبور إلى بر الأمان، بعد التغلب على الجماعات الإرهابية، وإجهاض كافة الأنشطة التى مارسته قوى الشر التي سخرت كافة أدواتها الإعلامية لإسقاط الوطن، مشيداً بحديث الرئيس خلال تفقده مراسم تدشين الوحدة البحرية الجديدة بقناة السويس، مؤكداً أنها كانت كاشفة وأظهرت العديد من الحقائق التى ارتكبتها قوى الظلام بحق هذا الوطن .

وأشار الجندى في بيان له، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت عبر منصاتها الإعلامية وكتائبها الإلكترونية إلى تشويه الإنجازات التي حققتها الدولة، ساعية عبر أساليب الغش والتدليس إلى محاولات خلق الفتن ونشر الأكاذيب الرامية لزعزعة استقرار الوطن والوقيعة بين أبناء الشعب الواحد.

ونوه "الجندي" إلى أن وسائل الإعلام المصرية تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة في هذا الصدد، لتوعية الجماهير بأهمية عدم الانسياق وراء الأبواق الإعلامية المشبوهة، وتفنيد إدعاءاتهم، لا سيما في ظل ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية تلقى بظلالها على الاقتصاد المصري .

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن ما تشهده هيئة قناة السويس اليوم من افتتاح مشروعات جديدة، يتم تمويلها من إيرادات الهيئة دون المساس بمخصصات الموازنة العامة، يقطع ألسنة المشككين ومحاولاتهم لضرب الثقة بين المواطن والقيادة السياسية .

وثمن عضو مجلس الشيوخ، منهجية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مكاشفة المصريين ومصارحتهم أولا بأول بما يمر به الوطن وبما يتم تحقيقه على أرض الواقع ، فضلا عن مجهودات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في رصد الشائعات والأخبار المغلوطة وتفنيدها، والتواصل الدائم مع المصريين عبر منصاته الإلكترونية المتنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أهمية توعية المصريين بما يحاك ضدهم من مؤامرات فالحروب في عصرنا هذا من الجيل الرابع والتي باتت تستخدم وسائل الإعلام والأخبار الكاذبة والشائعات، والتضليل الإعلامي، كواحدة من أهم أسلحتها.

وطالب "الجندي" جموع المصريين بالوقوف خلف القيادة السياسية في مسيرة البناء والتنمية والعبور صوب الجمهورية الجديدة، ومواجهة التحديات وعدم السماح لقوى الشر والضلال بإحباطهم أو التشكيك فيما تم انجازة من مشروعات.

وأردف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمكنت من معالجة آثار الأزمات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بمنتهي الحرص على دعم المواطن البسيط من خلال تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة .