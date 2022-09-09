انت الان تتابع خبر العراق يعزي برحيل إليزابيث: كان لها حضور تاريخي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أنها "تتقدَّمُ بأحرِّ التعازي والمواساة لحكومة المملكةِ المتحدة وشعبها الصديق، برحيل الملكة إليزابيث الثانية، التي كان لها حضورٌ في أهمِّ المحطات التأريخيَّة، الإجتماعيّة والسياسيّة للمملكةِ وأصدقائها".



ويوم أمس، وافت المنية الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، بمقر إقامتها في بالمورال باسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما، بعد سبعين سنة في الحكم.

