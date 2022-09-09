انت الان تتابع خبر لهذه الأسباب.. إيران تغلق جميع حدودها مع العراق – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس لجنة الأربعين مجيد مير احمدي بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا": "بسبب الأحداث المقلقة التي وقعت على حدود الشلامجة ومهران والمخاطر الجسيمة التي نشأت على سلامة وصحة الزوار، عقد اجتماع استثنائي للجنة الأربعين، بحضور وزير الداخلية وكبار القادة ومحافظ إيلام ومجموعة من المسؤولين المختصين عند حدود مهران وتم مناقشة أوضاع الحدود وتحليل الأحداث".وتابع احمدي انه "جرى بحث الأوضاع الراهنة خلال الاجتماع الذي عقدناه خلال زيارتنا للعراق واطلعنا هناك على مطالبة المسؤولين العراقيين القاضية بالحد من عدد الزوار الإيرانيين ومشاكل العراق" .

وأوضح أن "استمرار الوضع الحالي ينطوي بالتأكيد على مخاطر جسيمة على صحة الزوار"، زاعما ان "أساس القلق هو غياب الاستعدادات والامكانيات لدى الجانب العراقي في سرعة عملية استقبال الزوار وسرعة عملية النقل وعدم كفاية التسهيلات على الجانب الاخر من الحدود فضلا عن ازدحام الزوار في ظل الطقس الحار".



وأفاد بانه "بعد ان يجري اخلاء المنافذ الحدودية ودراسة الأوضاع الداخلية للعراق وسبل تنفيذ التفاهمات مع المسؤولين العراقيين لتسهيل وتوفير الارضيات اللازمة وباقي الشروط سيجري اتخاذ القرارات حول سبل فتح الحدود وإبلاغ المواطنين بذلك فيما بعد".