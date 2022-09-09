شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب: لا داعى للفزع من جدرى القرود.. والعلاج وأماكن العزل متوفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن تظهر بعض حالات الإصابة بفيروس جدرى القرود في مصر، خاصة وأن العالم كله أصبح قريه صغيرة، والحاله التي أعلنت عنها وزارة الصحة مصابة بالفيروس قادم من الخارج، والأهم الآن سرعة الترصد وسرعة الاستجابة والعلاج والعزل.

وأوضح، أن العزل يتم بمستشفيات حميات العباسية وإمبابة، وأنه سيتم توفير أماكن بالمحافظات في حاله ظهور أي حالات أخرى من الإصابة، مضيفا أن المريض لا يحتاج إلى عزل صارم أو مشدد لأنه ليس فيروس تنفسي مع الحصول على بروتكول العلاج الذى يستمر من 5 إلى 10 أيام.

وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية، أن العلاج متوفر وأماكن العزل متوفرة ولا داعى للقلق ولا التوتر من انتشار هذا الفيروس في مصر لآنه ليس فيروس تنفسي مثل كورونا فينتشر بسرعه ولكنه يحدث بالالتصاق الوثيق مع المريض.

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب:" تُتابع بإستمرار الإجراءات والخطة المتبعه من وزارة الصحة وقطاع الطب الوقائي لمواجهه انتشار الفيروس، قائلا وزاره الصحه قادرة على التعامل مع أي حاله إصابة ولا داعى للقلق أو الفزع، مؤكدا أنه يتم عمل فحوصات للمخالطين للحاله الإيجابية للمريض وليس شديد العدوى، وبروتكولات العلاج متوفره والأهم الالتزام بالراحه ويتم التعافى خلال 10 أيام على الأكثر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحالة المكتشف إصابتها بفيروس جدرى القرود مستقرة وتخضع للبروتوكول العلاجى بأحد مستشفيات الحميات المقرر فيها العزل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تشديد إجراءات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة.

يذكر أنه تم اكتشاف الإصابة من خلال إجراءات الترصد الوبائى التى تقوم بها الوزارة وتم عزلها.