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لحظات مهمة منذ إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - وافت المنية الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال، عن عمر يناهز 96 عاما، وذلك بعد سبعين عاما في الحكم.
ونستعرض في ما يلي بعض أبرز الأحداث منذ إعلان وفاتها:
• وردت الأخبار بشأن وفاتها في حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت الصيفي البريطاني يوم الخميس، حين أعلن قصر باكنغهام أن الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال.
• قال ابن الملكة، الذي أصبح حاليا الملك تشارلز الثالث - إن وفاة أمه تمثل "لحظة حزن عظيم" له ولأسرته.

• من المقرر أن يعود الملك وزوجته كاميلا، التي ستعرف حاليا بلقب "الملكة القرينة"، إلى لندن من قلعة بالمورال اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنه القصر.

• من المتوقع أن يلقي الملك تشارلز الثالث خطابا للأمة اليوم الجمعة.

• من المتوقع إعلان تشارلز ملكا بصورة رسمية يوم السبت. وسيحدث ذلك في قصر سانت جيمس في لندن أمام هيئة مراسمية تُعرف باسم مجلس الجلوس على العرش.

• وأعرب قادة العالم وكبار الشخصيات يشيدون بالملكة إليزابيث الثانية، عن حزنهم العميق بعد إعلان وفاتها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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