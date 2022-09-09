قادة الدول العربية يشيدون بالملكة إليزابيث الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم العديد من قادة الدول العربية التعازي بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية.

فقد أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عبر حسابه على تويتر: "أشعر بحزن عميق بوفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية. أرسل تعازي للعائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة".

وأضاف صالح قائلا: "الملكة إليزابيث ستبقى في الذاكرة كأيقونة تاريخية عظيمة أدت مهامها".

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية أنها تتقدم "باسم قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بصادق التعازي وخالص المواساة إلى الأسرة الملكية البريطانية، وإلى المملكة المتحدة وحكومتها وشعبها الصديق".

وأضاف البيان أن الملكة كانت "مثالا رفيعا يحتذى في تفانيها في خدمة شعبها وبلادها على مدار أكثر من سبعة عقود".

كما أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقية تعزية للملك تشارلز الثالث، وأشار فيها إلى أن الملكة "كرست حياتها في خدمة وطنها وشعبها منذ اعتلائها العرش لعقود طويلة قضتها في العطاء وعمل الخير وتأدية واجباتها الملكية".