لبنان يعزي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية ويعلن الحداد لـ 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- ( د ب أ )

عزى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الملك تشارلز ورئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، اليوم الجمعة، بوفاة ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحداد الرسمي لـ 3 أيام على وفاتها.

وعزى الرئيس عون الملك تشارلز قائلاً "نفتقد مرجعية عالمية ونموذج عمل ومدرسة تحتذى في احترام القيم الإنسانية والأخلاقية، والواجب الوطني، وداعمة لوحدة لبنان وسلامة أراضيه."

كما عزى الرئيس عون رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس قائلاً "ترك رحيل الملكة اليزابيت الحزن في نفوس اللبنانيين، الذين عرفوها لعقود عديدة، طوال فترة حكمها المديدة، وقد كانت دائما إلى جانبهم، لا سيما في الظروف الأليمة التي اجتازها لبنان".

من جهته، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مذكّرة تقضي بإعلان "الحداد الرسمي لمناسبة وفاة ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية، وذلك لمدة 3 أيّام من تاريخه ولغاية الأحد 11 سبتمبر الجاري ضمناً ويوم الجنازة الأحد بتاريخ 18 سبتمبر".

وتُنكس الأعلام "على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تُعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذا الحدث الأليم".

وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قد توفيت أمس الخميس، عن عمر يناهز 96 عاماً، وانتقل التاج البريطاني الملكي إلى ابنها الأكبر تشارلز .