08 سبتمبر , 2022
الملكة إليزابيث (أ ف ب).
توفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً، حسبما أفاد قصر باكنغهام الخميس.
ويخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً تلقائياً، عملاً ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً غير واضح للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر فصل جديد غير واضح للعائلة المالكة... تشارلز يخلف إليزابيث الثانية ملكاً بعد وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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