08 سبتمبر , 2022 حشد أمام قصر باكينغهام في لندن بعد الأنباء عن تدهور صحة الملكة اليزابيث (أ ف ب). تجمع حشد الخميس أمام قصر باكينغهام في لندن بعدما أبدى أطباء الملكة اليزابيث الثانية قلقهم على وضعها الصحي. ووقف عشرات من البريطانيين والسياح تحت المطر للإعراب عن قلقهم أمام القصر في لندن. والملكة إليزابيث الثانية (96 عاما) موجودة حالياً في بالمورال في اسكتلندا.

كانت هذه تفاصيل خبر حشد أمام قصر باكينغهام في لندن بعد الأنباء عن تدهور صحة الملكة اليزابيث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.