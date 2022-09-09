مشاهير ينعون الملكة إليزابيث (صور)

بغداد - ياسين صفوان - ياسمين صبري كتبت على تويتر بما معناه "خالص التعازي لوفاة الملكة إليزابيث.. يوم حزين لإنجلترا والعالم".يسرا كتبت عبر انستقرام "للأسف فقد عالمنا اليوم ملكة عظيمة تركت ورائها إرثاً عظيماً .. رحمها الله".



أيضًا إليسا كتبت على تويتر بما معناه "حامية لندن قد رحلت".

ومن نجوم العالم، نعت صوفيا فيرغارا الراحلة عبر انستقرام بنشر صورة لها بالابيض والأسود وارفاقها بقلوب حمراء.قصر باكنهام يعلن وفاة الملكة إليزابيثوتعتبر الملكة الراحلة إليزابيث أنها من أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، ورحلت عن عالمنا اليوم في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عاما، بعد سبعين سنة في الحكم.