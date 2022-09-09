انت الان تتابع خبر أُنس جابر تبلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم تخسر جارسيا أي مجموعة في طريقها للدور قبل النهائي، وتأزم موقفها سريعا عندما كسرت أُنس إرسالها في الشوط الأول قبل أن تحسم المجموعة الأولى في 23 دقيقة بفضل ست ضربات إرسال ساحقة و11 ضربة ناجحة.

ومع بلوغ الدور قبل النهائي بإحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة والانتصار في آخر 13 مباراة، فقدت جارسيا سلاحها الأهم وهو إرسالها.



وصرخت أُنس، التي أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى خلال ويمبلدون هذا العام واشتهرت بأنها "وزيرة السعادة"، عندما سددت ضربة إرسال ساحقة لتحقق الفوز.

وقالت "هذا شعور رائع، كان هناك الكثير من الضغط علي بعد ويمبلدون، وأنا سعيدة بتحقيق هذه النتائج.

"بدأت موسم الملاعب الصلبة بشكل سيء، لكني سعيدة الآن ببلوغ النهائي هنا".

وتلعب إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا ضد أرينا سبالينكا في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.