شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطني يصدر قراراته بالتوافق.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصدر مجلس أمناء الحوار الوطني قراراته في المسائل الموضوعية المتعلقة بالحوار الوطني بـ"التوافق"، هذا ما نصت عليه اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، ونصت تنص المادة 6 من اللائحة على:" يصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية المتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، يحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها، كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد خامس جلساته يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، وذلك استكمالًا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.