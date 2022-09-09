السياحة: موقع أمريكي يعلن تزايد الطلب على زيارة مصر لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن موقع Travel Market Report الأمريكي المتخصص في السياحة، أوضح أن مصر تعد من أكثر المقاصد السياحية شعبية وشهرة، وتشهد إقبالاً متزايداً في الحركة السياحية، تحت عنوان "تزايد الطلب السياحي على مصر".

وبحسب بيان، جاء ذلك من خلال تقرير استعرض آراء عدد من أصحاب شركات السياحة والبواخر السياحية.

ووفقا لإحصائيات واحدة من كبريات الشركات السياحية، جاءت مصر كثانى أكثر مقصد سياحي شعبية وإقبالا لعملائها هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشارت النائب التنفيذي لرئيس إحدى شركات الرحلات البحرية العالمية والتي أطلقت أول فندق عائم لها في نهر النيل العام الماضي، أن هناك إقبالاً كبيراً على رحلاتها في نهر النيل مما دعا الشركة لأن تخطط لإضافة فندق عائم ثاني في عام 2024.

وعن أسباب زيادة الطلب على مصر، أوضح ممثلو الشركات السياحية أن مصر تتيح للسائح تحقيق كافة متطلباته ورغباته السياحية أثناء زيارته لها وهو ما يميزها عن عدد من المقاصد الأخرى، بجانب أن النقل الجوي الدولي إلى مصر حاليًا يحظى بثقة كبيرة ويتسم بالانتظام، فضلا عن توافر عنصر الأمان الذي يشعر به السائحون أثناء تواجدهم في مصر وهو ما يزيد من استمتاعهم بإقامتهم به.