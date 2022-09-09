7 إرشادات لمستخدمي العدادات "الكارت" مسبق الدفع.. حافظ على اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد صلاح:

قال مصدر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها في التعامل السليم مع العدادات مسبوقة الدفع.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أهم لك الإرشادات كالتالي..

1- التأكد من "ضبط تاريخ العداد" وفقا للتقويم الميلادي حتى يستفيد المشترك من خاصية ( الوقت الصديق-friendly time ) أيام الجمع والعطلات الرسمية ومن الترتيب الزمني لشرائح الاستهلاك.

2- وضع الكارت في العداد قبل الذهاب لمركز شحن العدادات

3- استلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن.

4- وضع الشحنة بالعداد والتأكد من صحة مبلغ الشحن.

5- في حالة عدم قبول العداد للشحن يتم تسجيل رسالة الخطأ -erro التي تظهر بالعداد، وتصويرها إن أمكن قبل الذهاب لمركز الشحن ليتم حل المشكلة بسرعة.

6- ضرورة متابعة المبلغ المتبقىي بالعداد ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك.

7- عدم فتح غطاء روزتة العداد ( أطراف التوصيل ) لتجنب الغرامة المالية.