شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة سفينة رومانية بـ "لغم شارد" في البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جنح لغم شارد نحو المياه في البحر الأسود، ليصيب سفينة رومانية، بينما كان طاقمها يحاول تفكيكه، لكنه لم يخلف إصابات بشرية.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن سفينة تابعة للبحرية الرومانية اصطدمت بلغم شارد، كانت تحاول تفكيكه وسط طقس سيئ يوم الخميس، لكن الطاقم المكون من 75 فردا لم يصب بأذى جراء الانفجار.

وبدأ ظهور ألغام منجرفة في البحر الأسود بعد عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا، وقامت فرق غوص عسكرية رومانية وبلغارية وتركية بإبطال مفعول ألغام شاردة في مياهها.

وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ السفينة بوجود لغم منجرف على بعد نحو 25 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود، لكن لم تتمكن من نزع فتيله قبل أن يصطدم بها بسبب الرياح والأمواج العاتية.

وذكرت الوزارة في بيان "لم يسقط ضحايا أو جرحى في أعقاب الانفجار.. الطاقم المكون من 75 جنديا على متن السفينة ليس في خطر وقدرة السفينة على الطفو لم تتأثر ولا توجد أضرار كبيرة على متنها".

والبحر الأسود مهم لشحن الحبوب والزيوت ومنتجات النفط. وتشترك في مياهه بلغاريا ورومانيا.

وفي إحصائية حديثة، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنه منذ بدء العملية الروسية، دمرت تركيا ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا 28 لغما في المياه الغربية للبحر الأسود.