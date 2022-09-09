بروتوكول جنازة الملكة إليزابيث

أعلن قصر بكنجهام يوم الخميس أن الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم والتي ظلت رمزا لأمتها لسبعة عقود، توفيت في منزلها باسكتلندا عن 96 عاما. وفيما يلي البروتوكول الخاص بمراسيم الجنازة:

- سيأتي الرؤساء والعائلات المالكة من جميع أنحاء العالم إلى لندن.

- سيكون هناك عرض عسكري من قصر باكنجهام أسفل المركز التجاري ومرورًا بالنصب التذكاري.

- سيذهب التابوت إلى قاعة وستمنستر لمدة أربعة أيام وستفتح الأبواب للجمهور لمدة 23 ساعة في اليوم، يتوقع خلالها أن يأتي نصف مليون شخص لرؤية الملكة.

- بعد 9 أيام من وفاتها ستقام الجنازة في عطلة البنوك الوطنية بعد قداس الكنيسة والطقوس التذكارية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

- في الساعة 9 صباحًا ، ستضرب ساعة بيج بن وستنتقل الجثة من وستمنستر هول إلى وستمنستر أبي وبعد ظهور التابوت مرة أخرى يسحبه 138 بحارًا على عربة مدفع خضراء.

- ستبقى البلاد في حالة حداد لمدة ثلاثة أيام أخرى على الأقل.