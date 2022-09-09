خادم الحرمين: الملكة إليزابيث كانت نموذجا للقيادة سيخلده التاريخ

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التعازي إلى الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث.

وقال الملك سلمان “لقد كانت جلالتها نموذجا للقيادة سيخلده التاريخ”.

من جانبه، وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن العالم يتذكر اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها.

وأضاف ولي العهد:” أحزنني نبأ وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، التي أفنت حياتها في خدمة وطنها، لقد كانت جلالتها مثالاً يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، ويستذكر العالم اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها.

وأعرب لجلالتكم وللأسرة المالكة ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

يذكر أن قصر باكنجهام أعلن في بيان يوم الخميس عن وفاة الملكة إليزابيث بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم عن 96 عاما.

وأعلنت العائلة الملكية أن ابن الملكة الأكبر تشارلز (73 عاما) أصبح ملك بريطانيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.