شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قانون جديد.. زعيم كوريا الشمالية يعلن بلاده "دولة نووية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم أون، عن قانون جديد، في ظله أصبحت بلاده دولة نووية، في قرار يقول إنه لا رجعة فيه.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، فجر اليوم الجمعة، أن الزعيم كيم، صادق على قانون يسمح للبلاد بشن ضربة نووية ضد أهداف العدو في حال تعرضها للهجوم.

وذكرت أن كوريا الشمالية تعتبر امتلاك الأسلحة النووية أمرا قانونيا وحقا أساسيا لا غنى عنه، وبالتالي تعلن نفسها عبر القانون الجديد الذي أقرته؛ دولة تملك أسلحة نووية.

كما أعلنت كوريا الشمالية عدم مشاركتها الأسلحة النووية مع أي دول أخرى، أو نقلها للتكنولوجيا والمواد الذرية.

وقال الزعيم الكوري الشمالي: "في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلادنا كدولة تملك أسلحة نووية لا رجعة فيه".

مضيفا أنه "في ظل القانون الجديد سيكون من المستحيل المساومة على أسلحتنا النووية، والسلام لا يتحقق إلا عبر القوة".

وتابع: "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".