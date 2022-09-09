لا تفاوض ولا تجارب مشتركة.. كوريا الشمالية تشرع سياساتها للأسلحة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - أقرت كوريا الشمالية قانونًا يكرس رسميًا سياساتها الخاصة بالأسلحة النووية، وهي خطوة قال الزعيم كيم جونغ أون إنها تجعل وضعها النووي "لا رجوع فيه"، وتحظر أي مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة.

هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يقول فيه مراقبون إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017، وفق ما نقلت "رويترز"، بعد قمم تاريخية مع الولايات المتحدة آنذاك. وقد فشل الرئيس السابق دونالد ترامب وقادة العالم الآخرون في عام 2018 في إقناع كيم بالتخلي عن تطوير أسلحته.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية أقر القانون يوم الخميس. وهو يحدد متى يمكن استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك لحماية الأصول الاستراتيجية للبلاد، وما إذا تعرضت للهجوم.

وذكرت الوكالة أن القانون يحظر أيضًا أي مشاركة في الأسلحة النووية أو التكنولوجيا مع دول أخرى.

وقال كيم في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الأعلى "الأهمية القصوى لتشريع سياسة الأسلحة النووية هي رسم خط لا رجوع عنه حتى لا يكون هناك مساومة على أسلحتنا النووية".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت التحدث إلى كيم في أي وقت وفي أي مكان، وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن بلاده ستقدم كميات هائلة من المساعدات الاقتصادية إذا بدأت بيونغ يانغ في التخلي عن ترسانتها.