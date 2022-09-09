شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تستعيد السيطرة على مدينة في خاركيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ قواته استعادت السيطرة على مدينة بالاكليا في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي عبر الإنترنت إنّ الأمور كما ينبغي أن تكون، العلم الأوكراني يرتفع فوق مدينة أوكرانية تم تحريرها، تحت سماء أوكرانيا.

وأرفق زيلينسكي رسالته بمقطع مصوّر يظهر جنودًا أوكرانيين يسيرون في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 27 ألف نسمة واحتلها الجيش الروسي بداية مارس/ آذار الماضي.

وفي وقت سابق، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن أوكرانيا قصفت أكثر من 400 هدف روسي باستخدام منظومات صواريخ "هيمارس" التي زودتها بها الولايات المتحدة.

وأضاف في قاعدة رامشتاين الجوية في جنوب ألمانيا: "إننا نشهد مكاسب حقيقية يمكن قياسها في أوكرانيا فيما يتعلق باستخدام هذه الأنظمة. على سبيل المثال، ضرب الأوكرانيون أكثر من 400 هدف باستخدام منظومة هيمارس وكان لذلك تأثير مدمر".

جاءت تصريحاته بعد اجتماع لوزراء دول حليفة للولايات المتحدة لمناقشة سبل إمداد كييف بالدعم على المدى الطويل لمواجهة الغزو الروسي.

وقبل أيام أعلن الرئيس الأوكراني أن قواته استعادت السيطرة على قريتين في جنوب البلاد، وثالثة في شرقها.

وقال الرئيس الأوكراني، في اجتماع عسكري، إن الأعلام الأوكرانية تعود بشكل متزايد إلى تلك الأماكن التي تنتمي إليها.

ووفقا للإدارة الرئاسية في كييف، قال زيلينسكي اليوم إنه "لا مكان للمحتلين في بلادنا". ولم يقدم تفاصيل.

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، بدأت أوكرانيا شن هجوم عسكري لإعادة السيطرة على إقليم خيرسون.

وكانت القوات الروسية استولت على الإقليم بعد فترة وجيزة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأعلنت أوكرانيا أنها ستستعيد الأراضي وتوقف تقدم الروس بفضل أسلحة ثقيلة تزودت بها من الغرب، فيما تنفي وزارة الدفاع الروسية هذه النجاحات الأوكرانية.