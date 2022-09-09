شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية 22/23: إنشاء مركز ذكاء اصطناعى لدعم اتخاذ القرار بهيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية 2022/2023، العمل على إنشاء مركز الذكاء الاصطناعى لدعم اتخاذ القرار، وتحديث مركز الأبحاث لمشـروعات التطوير بقناة السويس والموانئ المصرية.

يأتي ذلك ضمن حزمة من عناصر استراتيجية هيئة قناة السويس خلال العام المالي الجديد 2022/2023، حيث تلتزم الهيئة خلال عام الخطة بتفعيل كافة عناصر وركائز استراتيجية التنمية المستدامة لأنشطة ومشروعات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) الضوء عليها.

وتُسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة. حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالي حركة البضائع المحواه عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا من بين آسيا وأوروبا.

ويرجع هذا النشاط المحوري لقناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تحقق للسفن العابرة وفرا في الوقت والمسافة، وبالتالي خفضا في الوقود وتكلفة التشغيل مما يضفي على القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية البديلة الأخرى.

وعلى صعيد الاقتصاد الوطنى، تُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبي حيث تولد إيرادا سنونا يناهز 6 مليار دولار.